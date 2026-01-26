デビューしたばかりの大型新人ボーイズグループ「ALPHA DRIVE ONE（アルファドイライブワン、略称ALD1）」が、韓国の音楽放送3冠に輝いた。韓国の公営放送MBCが24日に放送した人気音楽番組「ショー！音楽中心」で、デビュー・ミニアルバム「EUPHORIA」のタイトル曲「FREAK ALARM」が1位となった。これまで「ショー！チャンピオン」と「ミュージックバンク」でのトップに立っており、音楽放送3冠を達成した。韓国メディアのスポ