２７日公示、２月８日投開票の衆院選を前に２６日、都内で日本記者クラブ主催の党首討論会が行われた。連立をめぐって高市早苗首相から国民民主党の玉木雄一郎代表へ?プロポーズ?が飛び出した。前回の衆院選は公明党との連立で選挙に臨んだ自民党だが、今回は日本維新の会と連立を組んでいる。仮に衆院選で与党過半数を達しても参議院の構成は変わらない。日本記者クラブ側から選挙後の連立の枠組みについて質問されると、高