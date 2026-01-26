アイドルの生い立ちや今をロングインタビューで綴る“読むアイドルマガジン”こと『IDOL AND READ』の最新刊第45号が1月30日に発売となる。表紙巻頭は、4月11日および12日にMUFGスタジアム(国立競技場)2days公演＜櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」＞を控える櫻坂46より四期生の佐藤愛桜(ねお)だ。櫻坂46の四期生は2025年4月に加入が発表され、同年6月の東京・有明アリーナ公演＜First Showcase＞で初ステージを踏んだ。以来、7