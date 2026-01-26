歌舞伎俳優の片岡愛之助が２６日、都内で「ＴｈｅＴａｂｅｌｏｇＡｗａｒｄ２０２６プレス向け発表会」に、女優の小芝風花と共に出席した。黒のはかま姿の正装で登壇した愛之助は、歌舞伎界きっての食通。イベントでも食への愛を爆発させた。芝居の巡業で各地を巡ると、行きたいお店を探すためにその土地の地図を見るという。「楽屋と劇場の往復しかしないので、それしか楽しみない。何を食べようかとか色んなことを