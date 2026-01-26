グラビアアイドルの仲根詩織(25)が26日までに自身のインスタグラムを更新。三重県伊勢市の伊勢神宮を参拝した様子を公開した。 【写真】思わぬ風のイタズラで…ふわり 「強風の中伊勢神宮の周りで食べ歩きしてたら雪降ってきた今年初雪感じたのだ」とつづり、ミニスカートで食べ歩きする姿を投稿。雪の舞う観光名所・おかげ横丁の風景なども添えた。 寒風でスカートのすそがふわりとめくれ上がる“あわや”