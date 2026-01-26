香川2区に立候補表明参政党・新人の秋山友理子さん（41） 27日の公示を前に、衆議院選挙香川2区に参政党新人の秋山友理子さん（41）が立候補を表明しました。 （参政・新／秋山友理子さん［41］）「主婦であり子育てを日々必死に頑張っている母親としての私の感覚は、今の政治には必要であり私の最大の武器だと」 秋山さんは秋田県出身の41歳で、東日本大震災をきっかけに香川県綾川町に移住しました。 2022