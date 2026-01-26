李在鎔（イ・ジェヨン）サムスン電子会長と似た人物が京都のあるラーメン店で一人で食事をする姿がユーチューブの映像に登場し、関心が集まっている。25日、オンラインコミュニティーで、登録者数が約5000人の旅行ユーチューバーが昨年9月に載せた京都旅行の映像が話題になっている。この映像は昨年9月14日に「このまま行けば成功する京都嵐山旅行」と題してアップロードされたものだ。アップロードから数カ月が経過しているが、最