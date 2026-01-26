最近、中国商務部が軍民（軍用・民生）両用物資に対する輸出統制を強化し、日本を標的にした動きは、グローバル供給網に投げかけられた警告だ。高市早苗首相の右傾化と台湾問題への介入に対し、中国が「レアアースのバルブ」に手をかけ始めたという分析は、韓国の産業界にも大きな不安として迫っている。私たちはしばしばレアアースの中国依存を環境規制のせいにしがちだが、その背後には、西側諸国が短期間で決してまねできない緻