昨年、韓国の輸出全体に占める半導体の割合は25％に達し、輸出の増加を主導したことが分かった。半導体の輸出規模は品目別第2位の乗用車の2倍を超えた。韓国関税庁が26日に発表した「輸出入統計で見た2025年の大韓民国」によると、昨年の韓国の輸出は前年比3．8％増の7049億ドル（約108兆円）となり、史上初めて7000億ドルを突破した。輸入は6318億ドルで大きな変動はなく、貿易収支は777億ドルの黒字を記録し、2017年以来の最大規