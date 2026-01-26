歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（32）が26日、自身のXを更新。切実な「お願い」を明かした。きゃりーは23年3月21日、3歳下の俳優・葉山奨之と結婚したことを報告。24年4月に妊娠を発表し、同年10月8日に第1子を出産した。この日「お願い…保育園入れますように…！」と切実な願いを投稿。「9日間連続ワンオペ」と育児に奮闘中であることを明かした。フォロワーからは「9日間連続ワンオペお疲れ様です」「保育園入れるかどうか