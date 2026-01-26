練習を公開したロッテの横山＝ZOZOマリンロッテの横山陸人投手が26日、ZOZOマリンスタジアムで練習を公開し、抑え定着に意欲を示した。自己最多の50試合に登板した昨季は、シーズン終盤に抑えを務めて12セーブをマーク。右横手から150キロ超の速球を投げ込む救援投手は「12セーブじゃ物足りない。もっともっと貪欲に、セーブシチュエーションを狙ってやっていけたら」と語った。オフには巨人の大勢と初めて自主トレーニングを