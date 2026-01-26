広島は26日、広島市南区のマツダスタジアムでスタッフ会議を開き、2月1日から始まる春季キャンプの1、2軍メンバー振り分けを決定した。新人ではドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）、同2位・斉藤汰直投手（22＝亜大）をはじめ、育成1位・小林結太捕手（21＝城西大）ら5選手が1軍切符をつかんだ。以下、1、2軍の振り分け。【1軍】◆投手斉藤汰、森浦、大瀬良、森、森下、床田、栗林、中崎、郄、益田、滝田、高橋