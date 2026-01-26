メキシコ中部でサッカーの試合中に銃撃があり、11人が死亡しました。メキシコ中部グアナフアト州サラマンカで25日、サッカーの試合中に武装集団が競技場を襲撃し、11人が死亡、12人が負傷したと地元の市長が発表しました。負傷者の中に、女性や子どもも含まれているということです。犯行動機はまだ不明で、捜査当局が詳細を調べています。