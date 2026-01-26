現地１月25日に開催されたプレミアリーグの第23節で、首位のアーセナルは５位のマンチェスター・ユナイテッドとホームで対戦。２−２に追いついた直後の87分に痛恨の決勝点を許し、２−３で敗れた。厳しい批判を浴びたのが、アンカーで先発したマルティン・スビメンディだ。１点を先制して迎えた37分、自陣ゴール前であろうことか敵のFWブライアン・ムベウモにパスをする形になり、同点弾を“アシスト”してしまったからだ。