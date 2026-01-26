ボートレースからつで30日に開幕する「G1第72回九州地区選手権」に出場する地元佐賀支部の宮地元輝らPR隊が26日、スポニチ西部総局を訪れた。宮地の他にも、初日ドリーム1号艇から出陣する峰竜太、年始のG1戦線を席巻した末永和也、定松勇樹ら、まさに黄金期を迎えた佐賀支部勢が地元タイトル獲得へ向けて万全の布陣を敷く。SGウイナーの西山貴浩を中心に層の厚さでは負けない福岡支部、少数精鋭の長崎支部、各支部のプライド