23日の衆議院解散を受け、ついに選挙戦が幕を開けました。解散翌日から投票までわずか16日間という、“戦後最短の選挙戦”となります。与野党の党首が討論会などに出席し、早くも論争がスタートする裏で、各自治体の選挙管理委員会は、投票の準備に追われていました。川口市役所職員「今回（衆院選が）突発的で、市長選とも被っているので…、すみません申し訳ないです、ご迷惑おかけします」川口市役所職員「衆議院の選挙につきま