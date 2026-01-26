経済産業省経済産業省は26日、インターネット上の漫画やアニメ、ゲームなど日本発デジタルコンテンツの海賊版による2025年の被害額が、22年の前回調査の約3倍となる5兆7千億円に上るとの調査結果を公表した。今回初めて調査した偽キャラクターグッズと合わせた被害総額は10兆4千億円だった。海外で流通する正規版の円換算額が円安で上がったことや、ネット接続人口の増加が原因。日本発コンテンツが世界的に認知度を高める中、