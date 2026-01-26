1月22日午後6時半ごろ、東京・赤坂の特許庁前の交差点に、内閣府の公用車が赤信号を無視して進入、9人が死傷する事故が発生しました。警視庁によると、公用車は赤信号になってから１分以上経過したあと交差点に進入、目立ったブレーキ痕はないといいます。一体なぜ事故は起きたのか…「サン！シャイン」は交通事故鑑定のスペシャリスト・中島博史氏とともに事故現場や映像を解析し、原因を検証しました。交通事故鑑定人・中島博史