時間を有意義に使うにはどうしたらいいか。元外務省主任分析官で作家の佐藤優さんは「現代社会では漫然と過ごしていると、インターネットやSNS、ゲームなどによって、ついつい自分のお金も時間も削り取られる。消費する側は、つねに依存症的な体質に仕立て上げられていく危険性があることを認識しなくてはならない」という――。※本稿は、佐藤優『残された時間の使い方』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したも