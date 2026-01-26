中国国籍を保持したまま海外に居住している「華僑」は、約6000万人いる。ジャーナリストのベサニー・アレンさんは「中国共産党は華僑に対して地位と名声を提供する見返りに、政治的統制を課している」という――。（第5回）※本稿は、ベサニー・アレン著、秋山勝訳『中国はいかにして経済を兵器化してきたか』（草思社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Gwengoat※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Gwengoat