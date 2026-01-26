依存の問題も指摘されているスマートフォン（スマホ）。認知機能の低下を招く危険なものだと思っている人もいるだろう。だが認知症の専門医として長く診療をする内田直樹さんは「スマホの活用が認知機能を高め、認知症の予防に役立つ可能性が、医学研究から明らかになってきた」という――。※本稿は、内田直樹『脳にいいスマホ認知症をスマホで予防する』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Orga