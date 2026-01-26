あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「all correct」の略語は？「all correct」の略語はなんでしょうか？ヒントは、2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「OK」でした！OKとは、同意や賛成の意を表す言葉です。それなら「AC」になるのでは？と思うかもしれません。これに関して