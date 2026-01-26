友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は友だちのマウントについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前回から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は久しぶりに高校の同級生と会うことになりました。友だちのひとり・レナが可愛いバッグを持っていたことで、ケンカをふっかけたアサミ。彼女たちのマウント合戦はどうなるのでしょうか！？原案：R