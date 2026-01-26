ソフトバンク・秋広優人内野手が２６日、福岡市内で山川穂高内野手と行っている自主トレを公開した。例年は２５年限りで現役を引退した中田翔氏と自主トレを行ってきたが、同年オフに山川に弟子入りし、年末まで自主トレ。年明けからは巨人・坂本勇人と沖縄で汗を流し、再び山川組に合流した。３人の「師匠」の共通点について「練習量もすごいですけど、１球に対する集中力はやっぱりすごい。ラスト１球の集中力だったり、ミス