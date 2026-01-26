２３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、侍ジャパンの井端弘和監督（５０）がこの日、都内で会見。３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバー１０人を発表したことを速報した。これまで２回に分けて出場メンバー計１９人を発表しており、これで出場３０人中２９人が決まった。メジャーリーガーが過去最多の８人となった。メジャー勢で