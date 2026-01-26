ソフトバンク・山川穂高内野手が２６日、福岡市内で自主トレを公開。４番打者としての強いこだわりを語った。「４番はもう絶対です。４番でホームラン王じゃないと。僕が常々言ってますけど、野球の醍醐（だいご）味は４番だと。４番じゃなくなってきている時代だからこそ『４番だ』という風に思っている。開幕は絶対、４番を取りたいです」と意気込んだ。「大谷翔平が４番打っているわけでないし、コンちゃん（近藤健介）が今