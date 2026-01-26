ラサ市林周県のキャンプ場で乗馬を楽しむ観光客。（２０２５年９月２７日、ドローンから、ラサ＝新華社記者／丁増尼達）【新華社ラサ1月26日】中国西蔵自治区は文化・観光市場が引き続き盛り上がり、2025年に受け入れた国内外の観光客数が前年比10.7％増の延べ7073万3700人に上った。24日に開かれた同自治区の26年文化・観光活動会議で明らかになった。データによると、25年に同自治区では文化・観光商品がさらに充実し、文化