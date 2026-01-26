兵庫県姫路市のマンションで、住人の男性が殺害された事件で、逮捕された男が事件前日に下見のためにマンションの敷地内を徘徊していたとみられることがわかりました。自称・自営業の小出慶二容疑者は、今月20日、姫路市のマンションの地下駐車場で、住人の木田大助さんを刃物で刺して殺害した疑いが持たれています。現場近くの防犯カメラには、事件前、小出容疑者とみられる男が付近を徘徊する様子が映っていましたが、その後の捜