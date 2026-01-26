野球日本代表・侍ジャパンは26日、WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)へ臨む侍ジャパンの追加メンバーを発表し、MLB・カブスの鈴木誠也選手のコメントを公開しました。鈴木選手はメジャー4年目となった昨季、日本人右打者初の30号＆100打点を達成しMLBでキャリアハイの成績を収めました。WBCは2017年大会に参加。2023年の前回大会もメンバー入りしていましたが、開幕直前に左脇腹を負傷し出場を辞退していました。鈴木選手は