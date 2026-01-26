フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２４日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「プロ野球開幕ＳＰどこよりも早い順位予想」。岡崎郁氏、谷繁元信氏、福留孝介氏、西山秀二氏、五十嵐亮太氏、鳥谷敬氏ら球界の有名ＯＢをゲストに迎えた。長年、巨人で活躍した岡崎氏は古巣を優勝予想に挙げて「忖度です」と笑わせつつも「ピッチャーを３人くらい補強できたら。けっこう戦えるんじゃな