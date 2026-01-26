TBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』第1話のTVer再生数が200万回を突破した。 参考：『DREAM STAGE』中村倫也に叱られたい人続出？厳しさと人間味が共存する令和の指導者像 本作は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台に、元天才音楽プロデューサー・吾妻潤と、落ちこぼれ練習生7人のグループ「NAZE（ネイズ）」が、共に夢を目指す物語。 吾妻を中村倫也が演じるほか、池田エライザ、ハ・ヨ