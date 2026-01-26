1月30日に放送される「華丸・大吉のなんしようと？」（テレビ西日本、TNC）は、ゲストにお笑いコンビ・トレンディエンジェルと福岡市中央区春吉周辺の地元民お勧めスポット8選をお届けする。まずは射的ができるレトロ居酒屋へ。景品を狙うべく射的に挑戦。そこで華丸が必勝法を編み出すのだがなぜか大吉が激怒？その理由とは？続いては今、高校生の間で人気の人形作りに挑戦。他ではなかなか見かけない色付けに4人も時間