（株）MF（旧商号：丸福（株）金沢市）と、関連の（株）MP（旧商号:エムプリント（株）、同所）は1月14日、金沢地裁より特別清算開始決定を受けた。負債総額は数十億円が見込まれる。MFは、1953年3月に丸福商店の屋号で創業し、文具・紙製品販売を開始したことを源流とする。その後、紙器包装資材（パッケージや包装紙、ラベル）、ポスターなどの一般商業印刷物の企画製造に注力し、観光土産のパッケージで実績を有していた