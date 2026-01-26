米ツアー4年目を迎える西村優菜が24日、大阪市の「キャロウェイ/トラヴィスマシュー心斎橋店」で【2026年シーズンを共に戦う新1W】と題したトークショーに登場。用具契約を結ぶキャロウェイが2月6日に発売する新作『QUANTUM）』が今季の新たな相棒となるが、5機種のうち西村は『QUANTUM???MAX』ドライバーを選択。昨季終盤に試合会場で試して一目惚れし、投入はほぼ即決だったという。【画像】これがプロトタイプ2本を含む、西村優