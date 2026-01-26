野球日本代表・侍ジャパンは26日、WBCに挑む追加メンバー10選手を発表。ヤクルト・中村悠平選手は2大会連続での代表入りを果たしました。これまで侍ジャパンは2度にわけて19名の代表メンバーを発表。捕手では、今大会がWBC初出場となる阪神・坂本誠志郎選手とオリックス・若月健矢選手がメンバー入りとなっていました。これで2度目のWBC出場となる中村選手。前回大会では、決勝の舞台で初めて大谷翔平選手とバッテリーを組んだこと