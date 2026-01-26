衆議院選挙の公示を27日に控え、与野党の党首が日本記者クラブ主催の討論会に臨みました。自民党高市総裁「食料品を2年間限定で、しかも特例公債に依存せずにゼロ税率にしたい。2026年臨時国会が可能であれば、そこまでに国民会議で議論がまとまれば、改正案を提出したい」中道改革連合野田共同代表「生活者ファースト、暮らしを政治の真ん中に、という路線で具体的な生活者目線で政治を変えていきたいというふうに思います。