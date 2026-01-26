モデルでタレントの貴島明日香（29）が26日、自身のインスタグラムを更新。お気に入りのチェーン店について語った。貴島はストーリーズで「串カツ田中公式ファンブックである＜串カツ田中FANBOOK極＞にインタビューしていただきました」と報告。「実際の店舗で撮影してとっても楽しかった！ぜひぜひチェックして見てください」と告知した。そして「『串カツ田中』が好きすぎて色々なところで愛を語っていたらお声が