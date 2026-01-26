右脚肉離れのため別メニュー調整を続ける阪神のドラフト1位・立石正広（22＝創価大）が、新人合同自主トレ第5クール3日目、SGL尼崎の室内練習場で体を動かした。時折笑顔を見せながら1人で黙々とランニングメニューをこなし、虎風荘へと引き揚げた。