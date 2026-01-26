サッカーのＵ−２３アジアカップで優勝したＵ−２３日本代表が２６日、開催国のサウジアラビアから成田空港に帰国した。２０２８年のロサンゼルス五輪を見据えて０５年生まれ以降の編成で挑み優勝。同大会で連覇を果たした大岩剛監督（５３）は「年代が違っても遜色なくできる手応えをつかんだ」とうなずいた。笑顔で到着ゲートに姿を見せた大岩剛監督（５３）は約１カ月間の戦いを終え「寒暖差がすごい」と驚き。長い活動を通