フランスのマクロン大統領＝20日、スイス・ダボス/Ludovic Marin/AFP/Getty Images（CNN）フランスのマクロン大統領は、15歳未満の子どもによるSNS利用を禁止する法案について、9月の新学期開始までに施行できるよう、法整備を前倒しで進める考えを示した。マクロン氏は24日夜、CNN提携局BFMTVが公開した動画で、「子どもや若者の脳は売り物ではない」と述べた。「子どもたちの感情は、米国のプラットフォームであれ中国のアルゴリ