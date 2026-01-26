玉野警察署 玉野市でグレーチングを盗んだとして、窃盗の疑いで岡山市の会社員の男(57)が逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年2月24日、玉野市の公園の駐車場で、側溝に取り付けられていたグレーチング12枚(時価9万円相当)を盗んだ疑いが持たれています。 玉野市から被害届を受けた警察が、防犯カメラの映像などを元に捜査しました。 警察の調べに対し男は、「盗んだことに間違いありません