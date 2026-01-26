ドル安、円安が続く展開=東京為替概況 先週末に植田日銀総裁会見後の円売りで159円20銭台を付けた後、レートチェックとみられる動きで急落したドル円。159円台から157円台前半まで急落し、いったん158円台を回復したものの、NY市場ではNY連銀によるレートチェックの噂から155円台後半まで値を落とし、155円70銭で先週の取引を終えた。週明けは154円92銭と、一気にドル安円高が進んで始まった。週末に民主党の上院