【これからの見通し】介入警戒でドル円の上値重い、米政府機関再閉鎖のリスクも 先週末はドル円相場が急転回した。植田日銀総裁会見で159円台に乗せたあと、一気に２円程度急反落する場面があった。その後は158円台に戻したものの、高値には届かず。そして週末のNY市場では155円台後半まで下落して週末を迎えた。高値から3.6円もの大幅な下落となった。市場では財務省・日銀や米財務省・FRBなどの為替レートチェックの