ポケモン初の屋外常設施設「ポケパークカントー」（２月５日オープン、よみうりランド園内）が２６日、報道陣に向けて公開された。合同会社ポケパーク・カントーの大野達成ＧＭは、今年がポケモンシリーズ３０周年であることに触れ、「節目に開業できるのはうれしく思っております」とコメント。３月下旬までのチケットが完売したと報告し、「世界中にもプロモーションをしていきたい」と意気込んだ。ポケモンフォレストは