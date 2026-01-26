Ｕ―２３アジア杯で史上初の大会連覇を達成したサッカーＵ―２３日本代表が２６日、開催地のサウジアラビアから経由地を経て、成田空港着の航空機で帰国した。１次リーグ３戦で計１０得点無失点の３連勝で突破し、準々決勝ではヨルダンに１―１から突入したＰＫ戦を４―２で制して準決勝に進出。韓国との準決勝も１―０で制し、決勝も中国に４―０の快勝で６戦１６得点１失点。各国が２３歳以下の選手で臨む中、日本は２８年ロ