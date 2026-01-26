１月２６日の大井競馬１日目第７Ｒ「Ｃ２」（１２００メートル、１４頭立て）で、大井競馬所属の坂井英光調教師（５０）＝小林＝が管理するデュピュイドローム（牡４歳、父ロードカナロア）が、単勝１番人気に応えて、直線抜け出し１着。２０２１年４月１６日の初出走以来、８１７戦目で地方競馬通算２００勝を達成した。坂井英調教師「オーナーをはじめ、たくさんの方に助けていただき、スタッフも一生懸命頑張ってくれて、順