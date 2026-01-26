フィリピン南部の海上で26日、乗客・乗員合わせておよそ360人が乗ったフェリーが沈没しました。この事故で、少なくとも18人の死亡が確認され、20人以上が行方不明となっています。フィリピン南部の沖合で26日、乗客332人と乗員27人を乗せたフェリーが沈没しました。現地メディアによりますと、これまでに300人以上が救助されましたが、少なくとも18人が死亡したということです。また、現在も20人以上が行方不明となっていて、捜索