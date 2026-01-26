3月開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」を前に、2月14〜24日に行われる侍ジャパンの宮崎事前合宿で、米大リーグ・ヤンキースなどで活躍した松井秀喜が来訪することが発表された。【画像】豪華な布陣！WBC「侍ジャパン」29人発表宮崎事前合宿は、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われ、松井が訪れる日程は決まり次第発表される。井端弘和監督は「一人の野球人として、いろいろなことを吸収する良い時間にしてもらい