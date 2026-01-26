「日本プロ野球名球会SPinハワイ2026」が25日、BS日テレで午後4時から放送され、昨年9月30日の中日戦（東京D）で日米通算200勝をマークして名球会入りを果たした巨人の田中将大投手（37）が初々しい姿を見せた。昨季2000安打を達成した楽天・浅村栄斗内野手（35）とともに昨年12月16日に米国・ハワイで行われた名球会総会に初出席。だが、そうそうたるメンバーより先に中には入れず、会場入り口に直立不動で並んだ。ポロシ