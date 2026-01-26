モデルでタレントの藤田ニコル（27）が25日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（月曜深夜0時40分）に出演。事業の店舗の工事費の総額を明かし、スタジオを驚かせた。番組の企画はお金にまつわるエピソードトークをして総額10億円を目指すというもの。藤田は「最近自分の事業の店舗を作ったんですけど、三軒茶屋にスケルトンから作ったので、2000万円かかりました」と告白した。霜降り明星のせいやは「ニコルすごいな。儲けてるなぁ